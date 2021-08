Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anuntat sâmbata ca „doua tinte importante” ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si înca una ranita în atacul cu drona efectuat vineri de armata americana în Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, potrivit Agerpres. La rândul lor,…

- Talibanii au sustinut, marți, prima conferinta de presa dupa ce au preluat puterea in Afganistan. Potrivit Aleph News, ei au anunțat ca și-au iertat adversarii și ca nu doresc haos. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid a sustinut o conferinta de presa dupa ce puterea din Afganistan a fost preluata…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Kabul, ca nu vor exista razbunari, deoarece nu poarta nimanui pica, important fiind faptul ca tara a fost eliberata. “Emiratul Islamic - dupa eliberarea natiunii - nu se va razbuna pe…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a aparut pentru prima data in fața camerelor de filmat, intr-o conferința de presa, dupa preluarea puterii in Afganistan. Acesta spune ca „dupa 20 de ani de lupta am expulzat strainii”. In cadrul conferinței, talibanii au incercat sa prezinte…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Purtatorul de cuvânt al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, a declarat duminica pentru postul de televiziune Al-Jazeera ca razboiul s-a încheiat în Afganistan si ca tipul de guvernare si forma regimului vor fi clare în curând.„Asiguram pe toata…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…