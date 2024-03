Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile declasificate publicate de guvernul britanic arata, pentru prima data in acțiune, noua arma cu laser a Regatului Unit. Fragmentul alb-negru, publicat de Ministerul britanic al Apararii, „arata puterea laserului de a elimina ținte la viteza luminii,” a declarat secretarul britanic al apararii,…

- Pe frontiera NATO-Rusia, statele din linia intai anticipeaza un potențial conflict cu Moscova. Miniștrii apararii din Estonia, Lituania și Letonia au ajuns la un consens privind un plan strategic ce include construcția de infrastructuri comune de-a lungul granițelor, precum fortificații, pentru a preveni…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…

- Un avion de razboi rusesc a lansat accidental o bomba asupra orasului Rubijne din regiunea Luhansk ocupata de Rusia in estul Ucrainei, a declarat Leonid Pasecinik, seful administratiei regionale numite de Moscova, relateaza The Associated Press.El a precizat ca bomba, un FAB-250 care poarta un focos…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…