- Accident cumplit intr-o intersecție din sectorul 4 din București. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului una dintre ele s-a rasturnat. Incidentul a avut loc in zona Constantin Brancoveanu din capitala. La fața locului s-au prezentat de urgența mai multe echipaje de poliție și salvare. Autoritațile…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose sustine ca Gabriela Firea este in acest moment favorita sa devina candidatul PSD la alegerile pentru Primaria Capitalei, dar, deocamdata, partidul nu a desemnat niciun candidat pentru alegerile locale. ”Si-a anuntat dorinta. Vedem ce spune organizatia. Conform statutului,…

- Pompierii din cadrul Departamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, intre localitațile Bologa și Huedin, in urma caruia doi barbați au murit. „La fața locului intervin o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. In accident…

- Gabriela Firea, liderul PSD București, spune ca prezentarea ei drept candidatul ”deocamdata” la Primaria Capitalei nu o face sa se simta foarte bine, dar ca va tranșa aceasta ezitare a PSD in interiorul partidului. ”Așa simt, pentru ca s-a statuat un nou termen de candidatul deocamdata. Eu sunt prezentata…

- Un accident grav s-a produs in urma cu puțin timp in localitatea Sanandrei, județul Timiș intre un autotren și un autobuz.Pentru asigurarea asistenței medicale de urgența tuturor persoanelor implicate, la nivelul județului Timiș a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul evenimentului…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma vineri ca nu a primit pana in prezent nicio solicitare din partea fermierilor care protesteaza de doua zile in apropiere de Bucuresti, dar si in tara, precizand insa ca „usa ministerului este deschisa”, daca vor sa vina la discutii.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada București din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului a fost alocata o autospeciala de intervenție rapida și comanda, unde au fost gasite doua autoturisme și un autocar avariate, fara…