VIDEO Accident mortal, surprins într-o transmisiune live pe facebook. Șoferul asculta muzică lăutărească Accidentul a avut loc dupa ora 22,00 la ieșirea din județul Buzau. Pasagera din dreapta șoferului asculta pe telefon muzica lautareasca și din cand in cand se observa cum indreapta telefonul spre șofer care pare atras de muzica, iar un alt pasager din spate transmitea live pe facebook. Transmisiunea se incheie cu țipete pasagerilor. Din […] The post VIDEO Accident mortal, surprins intr-o transmisiune live pe facebook. Șoferul asculta muzica lautareasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit iar șase persoane au fost grav ranite intr-un teribil accident produs miercuri seara, in jurul orei 22.00, pe DN 2 B, in afara municipiului Buzau. Evenimentul a fost surprins intr-o transmisiune live facuta de o persoana aflata pe bancheta mașinii care avea sa produca accidentul. Din…

- Accidentul a avut loc in localitatea Urișor din județul Cluj, in jurul orei 12.00. Un microbuz cu pasageri a fost lovit de un tren. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. La fața locului sunt mai multe echipaje de poliție, pompieri și medici. Potrivit IPJ Cluj, accidentul…

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…

- Tragedia a avut loc vineri dimineața la intrarea in Sibiu. Camera de bord a unei mașini din trafic a surprins Dusterul ruland pe șosea fara sa aiba viteza mare. Cateva secunde mai tarziu camera surprinde impactul. Dusterul intra in intersecție este izbit cu putere de un camion și tarat zeci de metri.…

- Florin Cițu le-a scris, sambata, pe Facebook, zecilor de persoane afectate de inundațiile grave din Alba și din alte zone ale țarii ca a fost informat permanent despre situație și ca Guvernul va asigura orice ajutor este nevoie. Premierul Florin Cițu a preferat sa le transmita un mesaj pe Facebook…

- Barbatul abia apucase sa faca doar cațiva pași pe trecerea de pietoni, cand o mașina l-a lovit in plin, aruncandu-l in aer cațiva metri, apoi prabușindu-se pe caldaram. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Scornicesti, chiar pe drumul european E 574 și a fost surprins de o camera de supraveghere…

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism,…