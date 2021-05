VIDEO Accident în Constanța. Două mașini au ajuns într-o groapă la care se efectuează lucrări. Două persoane rănite Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce doua mașini s-au lovit intr-o intersecție din Constanța și au cazut intr-o groapa la care se efectueaza lucrari. Accidentul s-a produs in intersectia bulevardului Tomis cu Soveja, din municipiul Constanta. In zona, se efectueaza mai multe lucrari. Din primele informatii, in accident ar fi implicate doua […] The post VIDEO Accident in Constanța. Doua mașini au ajuns intr-o groapa la care se efectueaza lucrari. Doua persoane ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

