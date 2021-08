Stiri pe aceeasi tema

- „Ca urmare a unui apel la 112, care anunța un incendiu la Spitalul BUDIMEX din capitala, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la ora 21.54 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.Odata ajunse la fata locului, s-a constatat ca anunțul de incendiu nu se confirma, fumul fiind rezultat in urma unei…

- Un incendiu uriaș a izbucnit in urma cu doar cateva momente in București, la un bloc de locuința, pe Calea Rahovei. Chiar acum mai multe echipaje intervin pentru stingerea flacarilor urișe. Fumul negru se poate observa de la mai mulți kilometri.

- Pompierii au intervenit, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in compartimentul motor al locomotivei unui tren, in gara orasului Gaesti, informeaza ISU Dambovita. Nu au fost inregistrate victime, potrivit Agerpres.ro. "Interventie pentru stingerea unui incendiu…

- UPDATE: Din pacate 7 persoane au fost declarate decedate. Impactul a avut loc intre un autoturism și un microbuz. In autoturism se aflau doi adulți și trei minori. Doi dintre cei trei minori din autoturism au murit. In microbuz se aflau 7 persoane dintre care 4 au decedat."Din nefericire au decedat…

- O valiza a fost gasita abandonata, marți dimineața, in zona Matei Basarab din Bucuresti. La fața locului intervin echipajele de poliție, dar si un echipaj al pompierilor, anunța Digi24.Alarma a fost data azi in jurul orei 11.00. Un barbat a alertat autoritațile cu privire la faptul ca pe strada Matei…

- UPDATE ora 11:40 - 16 persoane au fost transportate la spital din care 5 copii și 11 adulți. 8 persoane au avut nevoie de ingrijiri la fața locului. La fața locului mai sunt inca 2 echipaje SMURD și o autospeciala pentru transport victime multiple dar și 2 echipaje de la ISU Constanța.UPDATE ORA 11…

- Fiica uneia dintre victimele exploziei care a avut loc vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia , transportata apoi la Spitalul Floreasca din București, a declarat la Antena 3 ca dorește transferarea tatalui ei in strainatate, deoarece „starea este critica”. „Am vorbit cu medicul. Mi s-a spus ca starea…

- „Un incendiu puternic in Sectorul 6 la un REMAT. Este incredibil cum astfel de depozite inca functioneaza legal in Bucuresti, intre blocuri, la 2 metri distanta, cu deseuri periculoase.E clar ca nu doar fumul miroase greu, ci si modul in care sunt autorizate aceste depozite, intre blocuri.Ziua Mediului…