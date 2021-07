Stiri pe aceeasi tema

- La bordul vehculului se aflau ingineri, topografi si personal chinez de mentenenta care lucreaza la construirea Barajului de la Dasu, in provincia Khyber Pakhtunkhwa. ”Din cauza exploziei, motorul a luat foc, vehiculul a cazut in rapa”, iar 13 persoane au murit, inclusiv noua chinezi, a declarat AFP,…

- Cel putin zece persoane, dintre care sase chinezi, au fost ucise miercuri in explozia de origine inca necunoscuta a unui autobuz care s-a rasturnat apoi intr-o rapa in nord-vestul Pakistanului, potrivit unor surse administrative si din politie

- Cel putin zece persoane, dintre care sase chinezi, au fost ucise miercuri in explozia de origine inca necunoscuta a unui autobuz care s-a rasturnat apoi intr-o rapa in nord-vestul Pakistanului, potrivit unor surse administrative si din politie, citate de France Presse si DPA. "Explozia a provocat…

- Dupa efectuarea recunoașterii și asigurarea accesului in apartamentul incendiat, a fost descoperita o persoana decedata carbonizata. In sprijinul forțelor din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara, a fost trimisa in sprijin și o autospeciala de stingere cu 4 subofițeri din cadrul Detașamentului…

- Un autobuz care transporta zeci de pelerini ce se intorceau de la o ceremonie religioasa a cazut, vineri, intr-o prapastie in sud-vestul Pakistanului, accidentul facand cel putin 18 morti in randul pasagerilor, potrivit unui oficial citat de AFP. Accident foarte grav in Pakistan, cel puțin 18 pasageri…

- Unsprezece persoane au murit dupa ce o cladire s-a prabusit in urma ploilor torentiale in orasul indian Mumbai, au anuntat joi autoritatile, relateaza DPA. Cladirea cu trei etaje, situata in suburbia Malad West s-a prabusit miercuri seara, a declarat comisarul adjunct de politie Dilip Sawant.…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie in interiorul unei moschei din capitala afgana Kabul in timpul rugaciunilor de vineri. Ferdous Faramarz, purtatorul de cuvant al poliției din Kabul, a declarat ca Imamul moscheii se numara printre cei 12 morți și cel puțin alte 15 persoane au fost…

- 11 oameni au murit, iar alte zeci au fost raniți in Afganistan in urma unui atac cu bomba asupra unui autobuz, au anunțat oficiali afgani, luni, conform Reuters. Atacul este ultimul dintr-un lung șir de violențe și atacuri in Afganistan, in contextul in care trupele NATO incep retragerea din aceasta…