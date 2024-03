Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica dupa-amiaza, 24 martie, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes, din judetul Caras-Severin. In urma accidentului, o persoana a murit, iar alte șase au fost ranite, a anunțat ISU Caras-Severin, citat de News.ro.In doua…

- UPDATE 2 Din pacate, un barbat, șoferul unua dintre autovehiculele implicate, a decedat in urma impactului. Alt barbat a suferit multiple traumatisme, fiind acum la UPU. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre camionul de mare tonaj condus pe direcția Buzau…

- O fata de 19 ani a murit, iar trei persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier pe DN 5C in judetul Giurgiu. ”O tanara, de aproape 19 ani, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier ce s-a produs pe DN5C, intre localitatile Gaujani si Pietrisu. In eveniment…

- Un sofer a murit si alte patru persoane au fost ranite dupa ciocnirea a doua autoturisme. Accidentul de circulatie s-a produs vineri, pe DN 2 (E 85), la iesirea din municipiul Ramnicu-Sarat, catre Focsani. Un sofer, de 64 de ani, din Vrancea, care conducea un autoturism dinspre Buzau catre Focsani,…

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Un barbat a murit astazi intr un grav accident rutier in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s a stabilit ca, un barbat de 46 de ani, din judetul Sibiu, care conducea un autoturism, pe DN 7, din directia Valcea…

- In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier in cartierul Sancrai din municipiul Campia Turzii. Din primele informații, se pare ca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma impactului. La fața locului se afla mai multe ambulanțe, un echipaj SMURD și echipaje de Poliție. Revenim…

- Un tanar de 24 de ani a murit și 3 persoane, printre care doi adolescenți, au fost ranite intr-un accident pe DJ 249, in judetul Iasi. Potrivit IPJ Iasi, autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului. Accidentul s-a produs intre localitațile…