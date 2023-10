Stiri pe aceeasi tema

- FCSB ramane lider in Superliga, dupa 5-2 in deplasare cu Sepsi Sursa articolului: FCSB a invins fara emoții Sepsi, in deplasare, in etapa a 10-a! Oaspeții iși consolideaza poziția de lider Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a disputat, astazi, un meci amical in compania divizionarei secunde CSM Alexandria. Roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1. Superliga este intrerupta din cauza pauzei pentru echipele naționale, iar cluburile din prima liga au hotarat sa-și programeze mai multe meciuri…

- U Cluj intalnește pe teren propriu formația Poli Iași, iar Farul Constanța joaca in deplasare cu FCU Craiova. Este vorba despre meciurile de duminica din etapa a VIII-a a Superligii de fotbal.

- Echipa feminina de la Farul Constanta a inceput cu dreptul primul sezon din istorie jucat in Superliga. Fetele antrenate de Raluca Sarghe ndash; Simes au jucat cu CSM Alexandria, pe stadionul Municipal din Turnu Magurele si s au impus cu 5 0, dupa 3 0 la pauza. Scorul a fost deschis de Ioana Bortan…

- Dupa ce a remizat in fața celor de la CSM Alexandria, 1-1, la revenirea in Ghencea, in fața a aproximativ 700 de spectatori, Daniel Oprița a evitat sa comenteze faptul ca FCSB a jucat in casa „militarilor” cu stadionul sold-out. De asemenea, tehnicianul celor de la CSA Steaua s-a aratat dezamagit de…

- CFR Cluj joaca pe teren propriu cu formația FC Botoșani, iar Petrolul Ploiești intalnește in deplasare pe Dinamo București. Ambele partide se disputa sambata. Meciurile fac parte din etapa a VII-a a Superligii de fotbal.

- Universitatea Craiova a invins-o clar pe Politehnica Iasi, cu scorul de 4-1 (0-1), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal. Echipa oaspete a facut o prima repriza slaba si era condusa la pauza prin golul inscris de Alin Roman (44), din lovitura libera, mingea…

