- AHC Potaissa Turda a invins-o pe vicecampioana CS Minaur Baia Mare cu scorul de 33-31 (19-18), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres. Minaur a suferit a treia infrangere din acest campionat si ramane pe locul al treilea.In…

- CSM Corona Brasov si CS Magura Cisnadie au reusit a cincea lor victorie in acest sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, sambata, pe teren propriu, in etapa a 16-a. CSM Corona Brasov a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 28-27, condusa de Stefania Lazar si Bobana Klikovac, cu cate 6 goluri,…

- CSM CSU Oradea si FC Arges Pitesti au debutat cu victorii in faza a doua a Ligii Nationale de baschet masculin, Grupa 1-10, luni, in deplasare, potrivit Agerpres.Vicecampioana CSM CSU Oradea a trecut de CS Rapid Bucuresti cu scorul de 86-69. Erick Bernard Neal, cu 22 puncte, 3 recuperari,…

- Vicecampioana CSM Oradea a invins miercuri, pe teren propriu, formatia olandeza ZZ Leiden, scor 90-77 (45-43), in meci contand pentru etapa a IV-a din grupa N a FIBA Europe Cup, faza Top 16.CSM Oradea, calificata pentru a cincea oara consecutiv in faza a doua a competitiei, i-a avut in prim-plan…

- CS Rapid Bucuresti si HC Dunarea Braila au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Vicecampioana CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Magura Cisnadie cu scorul de 33-28 (16-15), potrivit Agerpres. Orlane Kanor a marcat 8 goluri pentru Rapid, Andjela…

- CS Municipal Targoviste a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 65-46 (27-8, 15-12, 8-12, 15-14), vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres.CSM Targoviste a obtinut a trei sa victorie in acest campionat dupa prestatii…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 20 decembrie 2023, ultimul meci din anul 2023 in Superliga, intalnind pe teren propriu Rapid Bucuresti, in etapa a 21 a.Confruntarea s a incheiat la egalitate, 0 0, la capatul unei confruntari in care "marinariildquo; au avut trei goluri anulate…

- Baschet feminin: Succes la scor pentru Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe in deplasareACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a surclasat-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 103-59, sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet feminin, conform Agerpres. Masa Jankovic,…