- La cele șase instituții de cultura aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș, a inceput, cu mai bine de o saptamana in urma, evaluarea anuala a managerilor pentru activitatea avuta in anul 2020, pana in prezent fiind comunicate rezultatele pentru patru dintre aceștia. Daca trei manageri au reușit…

- Razvan-Codrut Pop a fost numit in functia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Mario De Mezzo a fost eliberat din functia de director general…

- Ovidiu Virgil Draganescu revine in conducerea Prefecturii Timiș, pe funcția de subprefect, in urma deciziei de astazi din ședința de Guvern. Liberalul a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, apoi deputat al PNL Timiș in perioada 1996-2004, fiind ulterior prefect al județului. Draganescu…

- Jurnalistul Antenei 3, Radu Tudor, este propunerea liberalilor pentru funcția de președinte director general al TVR, deținuta in prezent de Doina Gradea. Informația a fost publicata pe surse de G4Media.ro. Realizatorul emisiunii Punctul de Intalnire de la Antena 3 nu a dorit sa comenteze. Radu Tudor…

- Cei care urmaresc cu atenție activitatea noii administrații timișorene au remarcat faptul ca primarul a efectuat in ultima vreme mai multe vizite „de lucru” la București, unde a avut intalniri cu factori de decizie din Guvern și Parlament, pe cont propriu sau impreuna cu Alin Nica, președintele Consiliului…

- Aristotel Jude, numit de catre Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA in funcția de director general cu un mandat provizoriu de 2 luni, spune ca obiectivul sau este sa asigure continuitate in dezvoltarea companiei, potrivit Mediafax. Aristotel Jude a…

- Ricardo Costa (39 de ani) a demisionat din funcția de director sportiv al clubului Boavista, club care se afla pe ultimul loc in campionatul Portugaliei, dupa ce a fost agresat și amenințat de fani. Ricardo Costa s-a retras la finalul sezonului trecut de la Boavista și a fost numit director sportiv…

- Confederația Caritas Romania anunța ca incepand cu luna ianuarie 2021 pana in decembrie 2025, noua conducere este reprezentata in funcția de Președinte de Pr. Gheorghe Dunca, preot grec-catolic, director al Asociației Caritas Greco-Catolic Maramureș (www.caritasmm.ro) și in funcția de Vicepreședinte…