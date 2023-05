Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unui baiat care s-a aflat in barca rasturnata in raul Mureș, in zona Periam Port, a fost gasit, luni, in Ungaria. Potrivit ISU Arad, ca urmare a schimbului de informații și date cu Punctul de Contact Cenad, din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, salvatorii aradeni au fost…

- In luna februarie a acestui an, numarul de asistați sociali a fpst de 165.425 de persoane, cu 529 mai multe fața de decembrie 2022, adica o luna mai devreme, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in…

- Majorarea salariilor continua sa se afle pe lista de prioritați a angajatorilor și in 2023. Potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs Romania , ale carui rezultate au fost transmise cotidianului național “Romania libera” 6 din 10 companii spun ca au bugetat mariri salariale pentru acest an,…

- O investigație jurnalistica realizata de site-ul Recorder dezvaluie cum se da șpaga la vama romana, de catre șoferii care vor sa intre in Romania. Una dintre sumele pe care un șofer de TIR strain ar fi obișnuit s-o dea este de 500 de euro. O asemenea mita s-ar percepe la punctele de frontiera ale Romaniei…