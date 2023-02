Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat modul in care au fost aduse modificari legilor Justitiei, inclusiv in decembrie 2022, in timpul mandatului ministrului Catalin Predoiu. Horodniceanu a precizat, marți, ca modificarile la Codurile penale au fost facute, la un moment dat, „asa cum dictau interesele unor lideri urmariti penal, intrigati […] The post Vicepreședintele CSM, nemulțumit de legile Justiției: Numai un stat debil se saboteaza singur, prin propriile institutii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…