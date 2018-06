Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de control SRI, Marian Cucșa, a declarat, vineri, ca SRI a publicat doar numarul romanilor interceptați pe mandate de securitate naționala, nu și pe cel al persoanelor interceptate pe baza mandatelor de supraveghere tehnica obținute in baza protocolului intre PICCJ și SRI.”Serviciul…

- Serviciul Roman de Informatii precizeaza ca numarul total de mandate de securitate nationala (initiale, prelungiri si completari) solicitate de SRI in perioada 2004 - 2016 a fost de 28.784, dintre care 20.907 au fost aprobate de catre judecatori. Precizarile SRI vin in contextul in care presedintele…

- Cați romani au fost interceptați de fapt de SRI? Serviciul Roman de Informații a reacționat, joi, dupa declarațiile facute de Claudiu Manda și contrazice datele prezentate de presedintele comisiei de control a activitatii SRI. Intr-un comunicat, SRI precizeaza ca, in perioada 11.12.2004 (data la care…

- In perioada 11.12.2004 data la care a intrat in vigoare Legea 535 2004 si 16.02.2016 pana la decizia CCR numarul total de mandate de securitate nationala initiale, prelungiri si completari solicitate de Serviciul Roman de Informatii a fost de 28.784, din care 9.292 initiale, informeaza SRI intr un comunicat…

SRI precizeaza ca 20.907 persoane au fost interceptate pe mante de securitate nationala in perioada 2004-2016, nu 6 milioane, asa cum a anuntat presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI.

- ”Avem un element fundamental - protocolul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dna Tarcea se tot face ca se tot chinuie sa-l desecretizeze. Acela este un protocol fundamental. Dupa mine, dna Tarcea ar trebui sa inceteze orice activitate a Inaltei Curti pana ce acel protocol si angajamentele,…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Audiere-maraton astazi la Comisia Parlamentara a SRI. Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea a facut o serie de dezvaluiri. Seful Comisiei, Claudiu Manda a devoalat ceea ce s-a vorbit in cele opt ore de audiere."Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea…