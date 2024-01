Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu (72 de ani), actual europarlamentar, a fost internat la Spitalul Militar din București pentru un tratament destinat prostatei, au declarat, sambata seara, surse medicale. Traian Basescu a fost operat in trecut de hernie de disc in 2005 si a mai fost internat in 2020…

- Peste 50 de grefieri care activeaza la instanțele din Suceava și Botoșani au mers la București, unde au participat la un miting de protest in fața sediului Inaltei Curți de Casație și Justiție. Grefierii de pe raza Curții de Apel Suceava s-au alaturat astfel colegilor din toata țara in acțiunea de ...

- Grefierii orgnizeaza luni un miting de protest la sediul Inaltei Curți de Casație și Justiție din București. Mișcarea de protest a fost inițiata de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial afiliat la Blocul Național Sindical.

- Grefierii protesteaza luni la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, instituție pe care o acuza ca achita discreționar drepturile salariale și ignora hotararile judecatorești definitive care le recunosc salariile restante.

