Guvernul ajută CEO cu 386 de milioane de lei Guvernul ajuta Complexul Energetic Oltenia . Executivul va aproba un ajutor de stat de peste 386 de milioane de lei Complexului Energetic Oltenia pentru achizitia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seara in acest an, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. ”Acordam azi un ajutor de stat de peste 386 de milioane de lei Complexului Energetic Oltenia pentru achizitia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seara in acest an”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, in sedinta de Guvern. Protest la sediul CEO Federația Naționala a Muncii a pichetat joi, 15 februarie 2024, Casa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

