- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Memorandumul va fi prezentat miercuri…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism, in cuantum de 20% din volumul cifrei de afaceri al veniturilor inregistrate in 2020 fata de…

- Banii, siguranța și atractivitatea sunt principalele motive pentru care este aleasa piața de IT. Industriile creative și Telecom sunt celelalte ramuri, in topul preferințelor. In perioada iunie – iulie 2020, Codecool a realizat studiul de piața „The Future is IT”, pentru a afla mai multe despre percepția…

- Noua monumente istorice din tara vor beneficia de fonduri nerambursabile si vor fi restaurate in urmatoarele 43 de luni cu un buget de aproximativ 16 milioane de euro (aproximativ 77 milioane de lei), potrivit news.ro.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, si Bogdan Trimbaciu, director la Unitatea…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat sambata ca muzeele din Romania se confrunta cu „o problema de specialisti”, una dintre variante pentru atragerea acestora fiind sa fie remunerati din surse de finantare externe. „In momentul de fata, Muzeul Brukenthal are 127 de posturi in organigrama,…

- Primaria Generala a Municipiului București a anunțat inceperea testarii gratuite pentru Covid-19 a personalului didactic și a celui auxiliar din unitațile de invațamant din Capitala, cu aparate Real Time PCR. Conform unui comunicat al instituției, joi, la ora 15:00, se deschide aplicația online pentru…

- Presedintele Sindicatului Liber Aluministul din cadrul ALRO Slatina, Constantin Popescu, a sustinut luni, intr-o conferinta de presa, ca fabrica risca sa isi inchida activitatea in conditiile in care nu a primit inca banii conform schemei de ajutor de stat pentru marii consumatori industriali de energie…

- Guvernul României a aprobat miercuri alocarea a înca 150 de milioane de euro, sub forma de ajutor de stat, pentru urmatorii trei ani, industriei cinematografice. Astfel, bugetul schemei de ajutor de stat a ajuns la 1,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 250 milioane euro. Alocarile…