- Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a intari capacitatea țarii de a rezista interferentelor ruse, de a organiza alegeri libere, corecte si de a continua parcursul spre Uniunea Europeana, a anuntat secretarul de stat american Antony Blinken, in…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, vine la Chișinau. „Vizita sa reprezinta un moment important in confirmarea angajamentului SUA fața de suveranitatea, independența și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, precum și fața de aspirațiile noastre europene”, a menționat Vlad Filat.

