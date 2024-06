Programul european JARDIN pentru pacienții cu boli rare din România Pacienții cu boli rare din țara noastra vor beneficia de programul european JARDIN in perioada 2024-2026, care are ca scop stabilirea unui traseu clinic coerent și eficient, accesul la diagnostice precise și tratamente adecvate pentru aceasta categorie de pacienți. Astfel, Romania va avea ghiduri clinice standardizate, dezvoltate prin colaborarea cu Rețelele Europene de Referința (ERNs), […] The post Programul european JARDIN pentru pacienții cu boli rare din Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

