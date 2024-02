Astrele se aliniaza intr-un dans cosmic fascinant in aceasta zi, aducand schimbari și provocari pentru fiecare zodie in parte. Iata ce iți rezerva astrele pentru ziua de 24 februarie: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astazi, Berbecii sunt incurajați sa-și exprime creativitatea și sa iși urmeze pasiunile. Energia planetara ii sprijina in proiectele creative și in stabilirea unor conexiuni profunde cu cei din jur. Taur (20 aprilie – 20 mai) Pentru Tauri , este momentul potrivit sa acorde o atenție deosebita relațiilor personale. Comunicarea deschisa și sincera poate aduce claritate in orice situație.…