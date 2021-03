Viața mai puțin cunoscută a actorilor: Câți copii are Maia Morgenstern Actrița Maia Morgenstern a fost casatorita de doua ori: intai cu actorul Claudiu Istodor și mai apoi cu medicul Dumitru Baltateanu. Cu Claudiu Istodor a fost casatorita in perioada 1983-1999, cei doi dvenind parinți chiar in timpul facultații. Cu medicul Dumitru Baltateanu, actrița a fost casatorita in perioada 2001-2015. Medicul este barbatul de care actrița s-a indragostit, in timpul unui turneu in Franța, la Marsilia. Ambele relații s-au sfarșit prin divorț. Actrița are trei copii, dar nu toți provin din aceste casatorii. Citește și: Maia Morgenstern, jignita de afirmatiile unor oameni de cultura.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

