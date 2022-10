Via Transilvanica din România bate spaniolii? (VIDEO) Via Transilvanica din Romania bate spaniolii? Din ce scriu francezii așa ar rezulta. Respectiv AFP, agenție de presa franceza, noteaza ca Via Transilvanica din Romania rivalizeaza cu Camino de Santiago de Compostela din Spania! Europa are un nou traseu epic care vrea sa reinvie Transilvania rurala și care rivalizeaza cu Camino de Santiago de Compostela din Spania, dupa cum scriu francezii și nu numai ei. Via Transilvanica, care traverseaza Romania , este atat de lunga incat fondatorul sau, Alin Ușeriu, a avut nevoie de aproape doua luni de mers pe jos pentru a sarbatori deschiderea sa oficiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

