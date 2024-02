Pana cand Rusia nu se va retrage din Ucraina și nu va abandona strategia unui razboi total cu Occidentul, nu va exista pace in Europa. Singurul lucru pe care Vladimir Putin il ințelege cu adevarat este forța bruta. Și slabiciunea politicienilor europeni. Rusia are nevoie de o infrangere sau de un impas major pentru a […] The post Occidentul plimba vorbe. De ce nu va exista o pace durabila in Europa first appeared on Ziarul National .