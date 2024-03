Amendă în România pentru banner TRANSILVANIA PĂMÂNT ROMÂNESC! Mesajul nostru transmis ministrului de externe al Ungariei, din mijlocul a 3000 de maghiari, la Sfantu-Gheorghe: CEVA ESTE ETERN: Transilvania, pamant romanesc! Jandarmii, la comanda directa a decidenților politici, ne-au smuls cu brutalitate bannerul, scoțandu-ne din mulțime in aplauzele ungurilor. Am fost bagați in duba și duși la poliție unde am fost ținuți pentru intocmirea proceselor verbale de amenda (total 10 000 lei) pana la sfarșitul manifestarilor iredentise prilejuite de ziua maghiarilor. Am fost trei oameni, Marius Crețu, Gabi Ungureanu și subsemnatul, flancati de jandarmi și mascați… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 16 martie, echipa combinata de rugby CSS Viitorul Cluj-Napoca/Șoimii Campia Turzii joaca pe terenul din Parcul Sportiv Universitar „Profesor Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca in prima etapa a returului Campionatului Național de Juniori III Transilvania, cu formația CSS Bega/SCM Timișoara. ”In…

- ,,A fost un strigat de revolta spart in cer, Tasnit din pieptul lor zdrobit sub roata, Cei fara Dumnezeu de diavol pier, Martirii nostri nu pier niciodata” (Petru Anghel) Astazi se implinesc 239 de ani de la tragerea pe roata pe Dealul Furcilor din Alba Iulia a lui Horea și Cloșca, doi dintre capii…

- Expozitia personala de arta fotografica „Traditia Martisorului in Maramures” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de traditii populare din tara si din strainatate practicile culturale asociate zilei de 1 martie din Maramures.In zona Maramuresului se mai pastreaza…

- In celebrul interviu cu jurnalistul american Tucker Carlson, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abordat și problema minoritaților din Europa. El a dat drept exemplu romanii de etnie maghiara, care traiesc in Transilvania.Citește și: Interviu cu Tucker Carlson | Vladimir Putin, afirmații care…

- Astazi, o ramașița a furtunii Isha, care a facut prapad in Europa, va atinge și nordul Romaniei, cu ninsori și temperaturi extrem de scazute.Potrivit meteorologilor, vremea rea care afecteaza o parte din țara este influențata de „coada” furtunii Isha, care a lovit cu putere vestul Europei.Cod galben…

- Seceta pedologica moderata se mentine in aceasta perioada in cultura graului de toamna in unele zone agricole din Muntenia, Moldova si Transilvania, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 19 - 26 ianuarie 2024."In cultura graului de toamna,…

- Astazi, vremea se va raci fața de ziua precedenta, insa in regiunile sudice valorile termice diurne se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei date. Temperaturile maxime vor fi de la -3 grade in estul Transilvaniei pana la 7...8 grade, pe arii restranse in Muntenia și Dobrogea. Cerul…

- In noaptea trista de la Odorheiu Secuiesc, un tanar, David, și-a pus caștile și se pregatea sa se culce in internatul Liceului Tamasi Aron, o instituție de tradiție in Transilvania. Intr-o clipita, viața lui s-a sfarșit sub daramaturi, iar colegul sau de camera, Laslo, a scapat cu doar cateva momente…