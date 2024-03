Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile de inghet si vizibilitatea limitata la locul prabusirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea „reprezenta un motiv de ingrijorare” in timp ce echipele de salvare cauta cel putin 20 de persoane. {{738402}} Kevin Cartwright, directorul de comunicare al Departamentului de Pompieri…

- „Suntem ingroziti de ceea ce s-a intamplat in Baltimore, iar gandurile noastre sunt alaturi de toti cei afectati”, a precizat compania in declaratia sa. Compania, al carei nume complet este A.P. Moller – Maersk, a precizat ca niciun membru al echipajului si personalului companiei nu se mai afla la bordul…

- Politia din Baltimore a declarat ca nu exista nicio dovada ca ciocnirea navei care a provocat prabusirea podului Francis Scott Key a fost intentionata, dar Casa Alba "monitorizeaza indeaproape" situatia, relateaza CNN. "Nu exista absolut niciun indiciu ca ar fi vorba de terorism, ca acest lucru a…

- Salvatorii cauta zeci de persoane in apele raului Patapsco, dupa prabusirea podului de la Baltimore. Temperaturile sunt un motiv de ingrijorareConditiile de inghet si vizibilitatea limitata la locul prabusirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea "reprezenta un motiv de ingrijorare" in…

- Un pod din Baltimore s-a prabușit marți de dimineața, la ora locala 1:30, dupa ce o nava mare care transporta containere a lovit unul dintre piloni. Podul era unul rutier, peste raul Patapsco, și autoritațile au anunțat ca șapte oameni și mai multe vehicule au cazut in apa, scrie BBC.Momentul in care…

- Tara Moore (31 de ani), jucatoarea de dublu care a avut de așteptat 19 luni pentru a fi exonerata de acuzațiile de dopaj, spune ca Simona Halep are parte de un tratament preferențial. Simona Halep a primit o invitație la turneul de la Miami, 19-31 martie, imediat ce a fost anunțata decizia TAS care…

- 1478: S-a nascut Thomas More, autorul Utopiei. 1510: S-a incheiat Tratatul de la Iași, punand capat razboiului dintre Moldova și Polonia. 1550: Giulio III devine papa. 1613: Mihail Romanov este ales țar al Rusiei, intemeind dinastia Romanov. 1692: Procesul vrajitoarelor din Salem se incheie cu achitarea…

- Un avion de vanatoare F-16 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite s-a prabușit miercuri in largul coastelor Coreei de Sud, dupa ce a suferit o urgența in zbor, in cel de-al treilea accident al unui avion de razboi al armatei americane cu baza in Coreea in mai puțin de un an, scrie CNN.Incidentul a avut…