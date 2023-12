Vești proaste pentru românii care vor să își cumpere locuințe noi din 2024. Câți bani vor plăti în plus Romanii care vor sa iși cumpere locuințe noi din 2024 vor avea de platit mai mulți bani. Pentru cei care nu știu deja, crește TVA-ul pentru achiziția de locuințe noi. Acest lucru inseamna scumpiri de cateva mii de euro la locuinte. Masura vine intr-un context in care sectorul imobiliar se confrunta oricum cu probleme cauzate de inflație. Dezvoltatorii platesc mult mai mult pentru materiale de construcții si utilitati. Cați bani platesc in plus romanii? De la 1 ianuarie 2024, TVA-ul pentru imobilele noi creste de la 5 la 9%. In plus, vor fi conditii mult mai stricte pentru cei care vor sa mai plateasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

