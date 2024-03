Primark va crește salariile angajaților săi din Marea Britanie Primark crește salariile angajaților! Retailerul de imbracaminte Primark a anuntat ca aproximativ 27.000 de angajati din Marea Britanie vor beneficia de la 1 aprilie de o crestere medie a salariilor de 9,1%, in conditiile in care Guvernul pregateste majorarea salariului minim, transmite Reuters . Majorarea salariilor este urmarita cu atentie de Banca Angliei (BoE), care evalueaza daca presiunile inflationiste din economia britanica s-au atenuat suficient pentru a incepe reducerea dobanzilor. Primark a informat ca plata medie pe ora pentru angajatii din magazinele din Anglia, Tara Galilor si Scotia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

