- Piața Obor din București e kilometrul zero al comercianților veniți din toate localitațile de langa Capitala. Sute de tarabe pline cu marfa pentru toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele. Sa aflam care sunt preferatele gospodinelor.La mare cautare in aceasta perioada sunt urzicile, mancare preferata…

- Autoritatea Naționala Fitosanitara a prelevat și a analizat in anul 2023, un numar total de 2.122 de probe de legume. Astfel ca, din cele 1.323 de probe de legume, 531 au avut reziduuri de pesticide. Legumele cu procent mare de probe cu reziduuri de pesticide au fost: mararul, 67%, salata, 67% și tomatele,…

- Primark crește salariile angajaților! Retailerul de imbracaminte Primark a anuntat ca aproximativ 27.000 de angajati din Marea Britanie vor beneficia de la 1 aprilie de o crestere medie a salariilor de 9,1%, in conditiile in care Guvernul pregateste majorarea salariului minim, transmite Reuters . Majorarea…

- Prețurile in Romania s-au scumpit, iar asta o simte oricine care locuiește in țara. Dar cat costa un apartament in București in 2024 in stadiu de proiect? Pentru mulți, cumpararea unei locuințe a devenit un lux la care pot doar sa viseze. Prețurile la imobiliare au ajuns de necrezut Un dezvoltator din…

- Originara din comuna argeșeana Corbi și studenta in anul II la București in singura facultate de antreprenoriat din Romania, Ana Baciu s-a implicat alaturi de mai mulți colegi in sprijinirea unei gradinițe sarace din Africa de Sud, fiind impresionata de copiii de acolo.

- Vești bune pentru romanii care vor sa ajunga in Statele Unite ale Americii! Urmeaza sa se introduca zboruri directe din București in New York, iar primul avion care va parcurge aceasta distanța a ajuns deja in Romania. Iata cat va costa un bilet de avion și din ce data vor fi introduse zborurile.