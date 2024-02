Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Romania se numara printre tarile Uniunii Europene cu cea mai ridicata rata a inflatiei, in luna decembrie, arata datele publicate de Eurostat. La nivel comunitar, rata medie a inflatiei a fost de 3,4%, in crestere de la 3,1% in luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei,…

- Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Durante Mangoni, s-a intalnit cu președintele organizației non-guvernamentale și non-profit CCIR, Mihai Daraban, in vederea definirii pașilor cheie pentru un parteneriat strategic și urmatorul Business Forum. CCIR reprezinta, susține și apara interesele comunitații…

- Vestea ca Romania va fi acceptata in spațiul Schengen a fost un motiv de bucurie pentru toata lumea. Insa, oficalii au transmis ca acest lucru ramane de vazut. Ceea ce este cert, insa, este faptul ca romanii vor putea circula liber cu avionul in statele Uniunii Europene și in cele care aparțin de spațiul…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, buletinele clasice vor deveni istorie in Romania, odata cu implementarea noilor carți de identitate electronice . Aceste carduri electronice vor avea dimensiunea unui card bancar și vor include un cip special destinat stocarii datelor personale ale cetațenilor. Informațiile…

- Romania se afla din nou printre tarile Uniunii Europene cu mari probleme privind sanatatea populației. Potrivit Eurostat, in 2022, Romania a fost fruntașa la numarul de persoane care au avut nevoie de examinari medicale și nu le-au primit.

- Mai multe state europene, printre care și Romania, au reușit includerea transhumanței in patrimoniul imaterial UNESCO, dupa ce Grecia, Austria și Italia au reușit in 2019 inscrierea in program a elementului ”Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor de-a lungul traseelor migratoare in zona mediteraneeana…

- Anul trecut, 69% din populatia Uniunii Europene traia intr-o locuinta proprietate personala, in timp ce restul de 31% in locuinte inchiriate, romanii reprezentand cel mai ridicat procent de proprietari de locuinte din blocul comunitar, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…