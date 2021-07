Stiri pe aceeasi tema

S-a actualizat lista țarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Romania. Noua lista intra in vigoare la 1 august. Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Grecia intra in zona rosie DOCUMENT…

Accident grav in Baia Mare. Impact frontal intre doua autoturisme. O persoana incarcerata. Traficul rutier a fost blocat o ora.foto Accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare pe strada Fabricii. Oferta de…

O noua inșelatorie ii vizeaza pe romanii care se pregatesc sa plece in Grecia Romanii care se pregatesc sa plece in vacanta in Grecia sunt vizați de o noua inșelatorie. Hackerii au inceput sa speculeze cerințele statului…

Romanii trebuie sa aiba mare grija daca vor sa plece in vacanta. Lista tarilor care AU IMPUS noi reguli de calatorie! Ne aflam in plin sezon, iar multi romani au deja planificata vacanta sau incearca sa rezerve un concediu…

Romanii au un adevarat cult pentru mamaliga. Cu smantana sau ciulama, acest preparat este adorat in orice bucatarie, iar fiecare gospodina se straduiesc sa il prepare cum se poate mai bine. Trebuie sa stim ca inn cazul in care ne-am straduit sa gatim așa ceva, dar produsul nu a fost ceea ce ne-am dorit,…

Vești bune pentru Romani! Se reduce varsta de pensionare pentru o anumita categorie de salariați. Totul este oficial! O anumita categorie de salariați din Romania are motive de sarbatoare. Se reduce varsta de pensionare! Actul normativ a fost promulgat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, vineri,…

Clienții mai multor banci din Romania, printre care și ING, au fost vizați de o campanie de tip phishing pe e-mail. Toți romanii care au cont la aceasta banca trebuie sa aiba mare grija. Romanii care nu au fost atenți la conturile sale au riscat sa ramana fara bani pe card.