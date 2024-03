Stiri pe aceeasi tema

Accident rutier in Sighetu Marmației: Autoturism intrat intr-un stalp, posibil victima incarcerata Un accident rutier grav a avut loc in localitatea Sighetu Marmației, unde un autoturism a intrat intr-un stalp. Exista suspiciuni ca o victima ar putea fi incarcerata in vehicul.

Val de accidente rutiere in Baia Mare: Mai multe autoturisme implicate pe strada Victor Babeș și la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Europa

Alerta in Maramureș. Trafic blocat pe DJ109G. Un copac a luat foc dupa ce a cazut pe carosabil

Un incendiu a izbucnit intr-o locuința situata in localitatea Borșa, pe strada Valea Hotarului. Echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Maramureș au fost alertate și s-au deplasat rapid la fața locului.

Un incendiu a izbucnit in localitatea Sighetu Marmației, mai exact pe strada Mihai Eminescu, afectand deșeuri lemnoase din zona.

Incendiu de vegetație uscata in localitatea Viseu de Jos, pe strada Principala Un incendiu de vegetație uscata a fost raportat in localitatea Viseu de Jos, pe strada Principala.

Alarma in Borsa: Incendiu la o casa de locuit situata pe strada Unirii

Caz șocant: Un barbat de 51 de ani și-a dat foc la casa și, in timp ce pompierii se luptau cu focul, s-a spanzurat in curte