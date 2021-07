Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iasi care s-au vaccinat vor beneficia de o luna de cazare gratuita in camin. Rectorul institutiei a precizat ca in acest mod este incurajata vaccinarea in randul tinerilor, scrie News.ro . Decizia a fost luata joi de Consiliul de Administratie al…

- Reprezentantii Ligii Studentilor din Iasi au anuntat, joi, ca au lansat o scrisoare deschisa prin care cer suspendarea deciziei Consiliului de Administratie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" privind accesul studentilor in salile de examen doar in baza testelor sau vaccinurilor impotriva…

- Pandemia schimba regulile de examen la Universitatea de Medicina din Iasi. Studentii vor putea participa la examene doar daca sunt vaccinati, au test COVID negativ sau au trecut recent prin boala.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca decizia ca studenții de la UMF Iași sa fie primiți la examene doar daca sunt vaccinați sau au un test Covid negativ este corecta. Potrivit lui Cimpeanu, nu este vorba de ingradirea niciunui drept, mai ales ca aceștia sunt studenți la Medicina.

- Decizia ca studenții de la UMF Iași sa poata fi primiți la examene doar daca vor dovedi ca sunt vaccinați, au un test negativ sau demonstreaza ca au fost bolnavi de Covid e corecta, spune ministrul...

- Pentru a participa la examene, studenții de la Universitatea de Medicina și Faramcie din Iași trebuie sa prezinte un test PCR negativ facut cu cel mult 72 de ore inainte de fiecare examen, sa prezinte certificatul de vaccinare sau o adeverința care sa ateste au facut virusul COVID-19, s-au vindecat…

- Exista posibilitatea ca, din toamna, tot mai multe Universitați din Romania sa impuna condiții speciale pentru studenții care nu s-au vaccinat. Exista Universitați care iau in calcul sa oblige aceasta categorie de cursanți sa vina imbracata in combinezoane. Anunțul a fost facut de Sorin Cimpeanu, ministrul…

- Copiii de gradinița și elevii tuturor claselor, exceptand cele terminale, reiau miercuri cursurile, dupa o vacanța de mai bine de o luna, insa nu toți vor merge fizic la școala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu... The post Peste doua saptamani, toți elevii la școala? / Prioritate la cazare pentru…