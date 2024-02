Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani! S-a anunțat care sunt noile criterii de acordare a voucherelor pentru alimente 2024. Ce trebuie sa știe cetațenii eligibili pentru a beneficia de cele șase tranșe de bani.

- Numarul casatoriilor a scazut in decembrie 2023 cu aproape 3% fața de decembrie 2022, iar numarul nou-nascuților a scazut cu 15% in aceeași perioada, arata datele publicate luni, 12 februarie, de Institutul National de Statistica.In luna decembrie 2023, s-au inregistrat 4.670 casatorii, in scadere cu…

- Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 6,7% in trimestrul IV 2023 fata de trimestrul IV 2022, la 118.550 unitati, in timp ce inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 7,4% comparativ cu trimestrul IV din anul 2022, la 25.026…

- Vești proaste pentru mulți romani! S-a anunțat ca se vor da mai puțini bani pentru cardul de alimente 2024. La ce suma se poate ajunge in acest context. Lovitura grea pentru persoanele vulnerabile de la noi din țara.

- Exporturile Romaniei au crescut cu 2% in primele 11 luni din 2023, la 86,921 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 3,2%, la 112,477 miliarde euro, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-noiembrie 2023 a fost de…

- Vești bune peste Prut! Inflația in Republica Moldova a ajuns in luna noiembrie la 5,45%, anunța Biroul Național de Statistica de la Chișinau. Potrivit instituției, preturile medii de consum au crescut in aceasta luna cu circa 0,2%. Acest lucru a fost determinat de majorarea preturilor la produsele alimentare…

- Produsul Internt Brut (PIB) in trimestrul III comparativ cu trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mare cu numai 0,9%, arata datele provizorii publicate azi de Institutul Național de Statistica și care sunt revizuite fața de cele publicate luna precedenta. Produsul intern brut a inregistrat o crestere…

- Vești foarte bune! Pensia va crește cu 70%. Categoria de romani care se va bucura de mai mulți ani pe viitor. Ce a dezvaluit Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) cu privire la acest subiect.