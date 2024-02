Cumpărăm mașini multe și vechi. Evoluția parcului auto Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 6,7% in trimestrul IV 2023 fata de trimestrul IV 2022, la 118.550 unitati, in timp ce inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 7,4% comparativ cu trimestrul IV din anul 2022, la 25.026 unitati, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). ”Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 6,7% in trimestrul IV 2023 fata de trimestrul IV 2022. In trimestrul IV 2023, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 6,7% in trimestrul IV 2023 fata de trimestrul IV 2022. In trimestrul IV 2023, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 7,4% comparativ cu trimestrul IV din anul 2022. In trimestrul…

- Transportul feroviar de pasageri a inregistrat, in primele noua luni din 2023, o crestere cu 7,9% a numarului de pasageri transportati si cu 7,4% in ceea ce priveste parcursul acestora, comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica,…

- Transportul feroviar de pasageri a inregistrat, in primele noua luni din 2023, o crestere cu 7,9 a numarului de pasageri transportati si cu 7,4 in ceea ce priveste parcursul acestora, comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica,…

- Transportul rutier de marfuri a inregistrat, in primele noua luni din 2023, o crestere de 1,2 in ceea ce priveste volumul marfurilor transportate, comparativ cu perioada similara din anul anterior, din totalul de 241,381 milioane tone 83 fiind inregistrate in transport national, conform datelor centralizate…

- Transportul aerian, detergentii, serviciile de apa, canal si salubritate si articolele chimice, se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.In luna noiembrie a acestui an, tarifele pentru…

- Castigul salarial mediu net in luna septembrie 2023 a fost 4.593 lei, in crestere cu 62 lei (+1,4%) fata de luna precedenta, iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.450 lei), potrivit datelor publicate ieri…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna septembrie cu 62 de lei (+1,4%), la 4.593 de lei, fata de luna august 2023, iar fata de septembrie 2022 cresterea a fost de 14,7%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna septembrie cu 62 lei (+1,4%), la 4.593 lei, fata de luna august 2023, iar fata de septembrie 2022 cresterea a fost de 14,7%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net…