”Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 6,7% in trimestrul IV 2023 fata de trimestrul IV 2022. In trimestrul IV 2023, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 7,4% comparativ cu trimestrul IV din anul 2022. In trimestrul IV 2023, ponderea inmatricularilor noi de autoturisme second hand importate in total inmatriculari noi de autoturisme a fost in continuare crescuta (70,3%), remarcandu-se o creṣtere cu 2 puncte procentuale fata de acelasi trimestru al anului 2022”, arata datele INS. Inmatricularile noi de vehicule…