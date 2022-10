Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a lansat sambata un nou apel la reformarea Uniunii Europene, pentru a permite aderarea de noi membri, relateaza DPA si Reuters. Citește și: Centenarul Incoronarii, sarbatorit la Curtea de Argeș. A fost prezent și Principele Nicolae Intr-un discurs sustinut in cadrul Congresului…

- Oficialii de la Berlin au transmis, vineri, faptul ca Germania este deschisa sa ii primeasca pe rușii care incearca sa fuga din țara, dupa decizia președintelui Vladimir Putin de a decreta o “mobilizare militara parțiala” pentru trimiterea de noi trupe pe campul de lupta din Germania, informeaza CNN…

- Declarația E.S. Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, la Dezbaterea generala din cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU Domnule Președinte, Domnule Secretar General, Excelențele voastre, Ma aflu astazi in fața dumneavoastra, reprezentand cu mandrie Republica Moldova, o viitoare…

- „Continuam sa auzim diferite tipuri de declarații din partea Moscovei in aceste zile, saptamani, luni, care nu mereu sunt adecvate și uneori prezinta o lipsa de respect fața de suveranitatea noastra”, a declarat președinta Maia Sandu, in cadrul Forumului Strategic din orasul Bled, Slovenia. Reacția…

- Finlanda va reduce, de la 1 septembrie, numarul de vize eliberate rușilor la 10% din numarul actual, a anunțat marți ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto, pe fondul afluxului de turiști ruși cu destinația Europa, informeaza Reuters . Haavisto a declarat ca decizia a venit ca urmare a valului…