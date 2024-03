Uniunea Europeana va continua sa acorde tot sprijinul relevant Republicii Moldova in abordarea provocarilor cu care se confrunta ca urmare a agresiunii Rusiei in Ucraina, iar liderii UE au cerut, joi, sa fie adoptat „rapid” cadrul de negociere, un pas inainte pe drumul aderarii Chisinaului la Uniunea Europeana. Uniunea Europeana va continua sa consolideze rezilienta, securitatea si stabilitatea tarii in fata activitatilor destabilizatoare ale Rusiei, se arata in documentul care prezinta concluziile reuniunii de joi a liderilor europeni. Consiliul European saluta, de asemenea, angajamentele bilaterale…