Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Brasobv anunta, luni, ca se produce zapada artificiala in Poiana Brasov, pe mai multe partii, turistii fiind sfatuiti sa schieze cu prudenta, potrivit news.ro.”Avand in vedere conditiile meteo, care permit functionarea instalatiilor de producere a zapezii artificiale pe timpul zilei,…

- Avand in vedere condițiile meteo, care permit funcționarea instalațiilor de producere a zapezii artificiale pe timpul zilei, precum și faptul ca prognoza arata temperaturi care nu vor permite pornirea sistemului de inzapezire pentru zilele viitoare, reprezentanții primariei au luat decizia de a produce…

- Peste noapte, intensificarile de vant au depașit 70 de kilometri pe ora, iar mai mulți copaci au fost smulși din radacini și au cazut peste mașinile parcate. Asta in timp ce in stațiunile de la munte s-a depus deja primul strat de zapada, iar utilajele de deszapezire au fost puse in funcțiune. La altitudini…

- Carnea tocata, usturoiul, orezul, bulionul de roșii, cozonacul, margarina, drojdia, smantana și perele au fost adaugate de Guvern pe lista produselor alimentare pentru care adaosul comercial este limitat.Guvernul a decis vineri prelungirea cu trei luni a perioadei in care se aplica limitarea adaosului…

- Vești bune pentru iubitorii de iarna! A nins pentru prima data, in acest an, iar primii fulgi de zapada au aparut pe Transfagarașan! Autoritațile au inceaut procesul de dezapezire, iar stratul de zapada a ajuns pana la trei centimetri. Iata și primele imagini cu zapada.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea sa puna cozonacul și alte alimente consumate din greu de romani in perioada sarbatorilor pe lista produselor cu preț redus. Deși ne aflam abia la inceputul toamnei, ministrul Agriculturii este deja cu gandul la sarbatorile de iarna și incearca sa-i caștige…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca produsele consumate de romani in perioada sarbatorilor de iarna ar putea fi incluse in ordonanța care prevede limitarea adaosurilor comerciale. Ministrul Agriculturii a spus, la finalul ședinței de Guvern de astazi, ca iși dorește ca ordonanța privind…

- In București, primii fulgi de zapada sunt așteptați pe data de 18 noiembrie, cand precipitațiile s-ar putea transforma in lapovița și ninsoare, urmand ca pe timpul nopții sa cada prima zapada.Nu va fi vorba insa despre o iarna adevarata, ci doar despre un episod sporadic deoarece ninsoarea va ține doar…