Prefectura București vine cu recomandări în plin cod de caniculă. Lista de activități interzise în această perioadă Prefectura București a emis o serie de recomandari esențiale pentru populație, in contextul avertizarii de cod roșu de canicula care afecteaza capitala. Autoritațile indeamna cetațenii sa fie extrem de precauți și sa evite activitațile care le-ar putea pune sanatatea și viața in pericol, mai ales daca sufera de anumite comorbiditați. Prefectura București, sfaturi in vreme […] The post Prefectura București vine cu recomandari in plin cod de canicula. Lista de activitați interzise in aceasta perioada appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura București vine cu recomandari de ultima ora in plin cod de canicula. Spre sanatatea dumneavoastra, e bine sa evitați o serie de activitați care va pot pune chiar și viața in pericol, daca aveți anumite comorbiditați.

- Apa raționalizata in mai multe localitați din Alba. Lista și programul de furnizare. Județul se afla sub avertizare de canicula SC APA CTTA SA Alba a anunțat sambata ca raționalizeaza apa in mai multe localitati din județ. Furnizorul a invocat ”temperaturile foarte ridicate din aceste zile și implicit…

- VIDEO: Masuri luate de autoritațile din Alba pe timp de canicula. Puncte de prim-ajutor și hidratare. Recomandari pentru locuitori Masuri luate de autoritațile din Alba pe timp de canicula. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a anunțat ca au fost deschise trei puncte de prim-ajutor și 25 de puncte…

- Este un articol de opinie, vreau sa subliniez asta de la bun inceput. O opinie care cu siguranța va fi impartașita de mulți dintre dumneavoastra. Vin zile de foc iar Romania „se coace” la propriu in aceasta perioada. Incepand de duminica o cupola de foc a pus stapanire pe țara noastra iar temperaturile…

- Informare referitoare la efectele temperaturii extreme și radiațiilor ultraviolete Caldura extrema este definita ca o perioada de caldura și umiditate ridicata, cu temperaturi peste 32,2 °C timp de 2-3 zile. Conform prognosticului meteo, la noi se prevede o perioada de mai mult de o saptamana cu temperaturi…

- Canicula este definita ca o perioada de caldura și umiditate ridicata, cu temperaturi peste 32,2 °C timp de 2-3 zile. Conform prognosticului meteo, la noi se prevede o perioada de mai mult de o saptamana cu temperaturi maxime de 34-36 °C și radiații UV puternice.

- Incep inscrierile la gradinița și creșa pentru anul școlar 2024-2025. A fost publicat calendarul cu perioada in care trebuie depuse dosarele, aprobarea acestora, dar și perioada in care are loc o a doua tranșa de inscrieri. Cand au loc inscrierile la gradinița și creșa Incep inscrierile pentru gradinița…

- Prin alimente periculoase pentru copii, autoritațile romane se refera la produse precum pizza, merdenele, prajituri, ori sucuri, al caror conținut de zahar este foarte ridicat, relateaza Click.ro. Teoretic, legea care interzice comercializarea produselor periculoase pentru copii pe o raza de 500 de…