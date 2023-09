Vești bune pentru microbiști. În noaptea meciului România-Israel, autobuzele vor circula până la 00:30 Șapte linii de transport public vor funcționa cu program prelungit in București, fiindca pe stadionul „Arena Naționala” se va juca meciul Romania-Israel. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a anunțat ca, pentru 9 septembrie 2023, a modificat programul liniilor 40, 55, 86, 90, 102, 104 și 335, astfel incat sa circule pana la 00:30, asigurand transportul spectatorilor care vor fi prezenți la meciul de fotbal Romania-Israel, pe „Arena Naționala”. Tot astazi, incepand cu ora 15:00, la dispoziția Brigazii Rutiere de Poliție, vor fi derivate liniile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia meciului Romania – Israel, programat sambata seara pe stadionul "Arena Naționala" din București, liniile 40, 55, 86, 90, 102, 104 și 335 vor funcționa cu program prelungit, transmite Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).Asociația de Dezvoltare…

- Circulația din Sectorul 4 intamplina dificultați, dupa ce un autobuz STB a ranit o persoana pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Olteniței, in Sectorul 4. Autobuzul de pe linia 141 a lovit un barbat de 69 de ani pe trecerea de pietoni. Acesta a fost transportat la spital dupa ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind pensionarea lui Liviu Vasilescu, chestor-sef de Politie si director interimar al Directiei Generale Anticoruptie. Liviu Vasilescu, in varsta de 56 de ani, era imputernicit Director General al Direcției Generale Anticorupție. Pe vremea premierului…

- Poliția Capitalei, dar și alte instituții au verificat, duminica, un centru de varstnici din București, despre care se crede ca funcționeaza clandestin. „In cursul zilei de astazi, in urma unei sesizari a reprezentantilor mass-media (DIGI 24), prin care au transmis ca un centru de batrani functioneaza,…

- Un pod din localitatea Patras, Grecia, s-a prabușit in timpul unor lucrari de construcție, conform informațiilor furnizate de serviciile de pompieri și poliție. In urma prabușirii, mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, relateaza AFP. „Exista persoane prinse sub daramaturi, dar nu cunoastem…

- Alina Ion, managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, a facut o cerere referitoare la medicii absolvenți de medicina, in contextul in care tot mai mulți aleg sa profeseze in strainatate. Ea susține ca aceștia ar trebui obligați sa lucreze in Romania, dupa terminarea studiilor, pentru o perioada…

- Prin demisia lui Marius Budai, funcția de ministru al Muncii a ramas vacanta și, deja, azi conducerea PSD va anunța cine va ocupa acest portofoliu. Conducerea PSD va nominaliza astazi pe noul ministru al Muncii. Este vorba despre deputata PSD de Argeș, Simona Bucura-Oprescu, in prezent președintele…

- Incident grav, in miez de noapte, in zona Cutitul de Argint din sectorul 4 al Capitalei. Un autobuz al Societati de Transport Bucuresti care se retragea spre depou a fost atacat in jurul orei 23.15 cu focuri de arma de un autor necunoscut. Urmare a incidentului, geamul usii din mijloc a autobuzului…