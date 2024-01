Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca parinții vor putea ridica tichetele educaționale in valoare de 500 de lei, tichete care se folosesc pentru achiziția de rechizite și imbracaminte. De asemenea, se extinde programul ”Masa Calda” de la 450 de școli la 1.000 de școli. ”Avem proiecte importante și in domeniul Educației. Ințeleg ca procedura […] The post Vești bune pentru elevi. Vor primi tichete de 500 de lei și „Masa Calda” in școli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .