- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, iar in prezent Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), este in proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocari, informeaza AFM,…

- Bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 200 de milioane de lei, in timp ce Programul Rabla Clasic va primi o majorare similara, a anuntat, luni, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.