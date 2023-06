Stiri pe aceeasi tema

- Conștiința naționala și speranța le-au dat putere maghiarilor blocați in afara granițelor țarii dupa Trianon. Speranța ca va exista un viitor maghiar in Bazinul Carpatic, a declarat secretarul de stat adjunct pentru politica naționala din cadrul Cancelariei primului-ministru, Peter Szilagy, la ceremonia…

- Volumul, „Lebada neagra de pe Balaton”, coordonat de jurnalistul Romeo Couți, a fost lansat miercuri, 5 aprilie, la Fundația Europeana Titulescu, unde moderator a fost Adrian Nastase. De asemenea, joi, 6 aprilie, volumul a fost lansat la libraria DIVERTA-Lipscani, unde moderator a fost Claudia Motea.…

- Un american a plecat in calatoria vieții lui, fara sa știe ce il așteapta la destinație. Barbatul a vrut sa iși duca soția in vacanța in Budapesta, insa a ajuns in București. Cei doi au confundat Romania cu Ungaria și s-a ales ca cateva sute de kilometri in plus.

- Un barbat a vrut sa-și surprinda prietena și i-a oferit o excursie, insa, in loc de Budapesta, a cumparat bilete pentru București. "Aveți grija sa nu confundați Austria cu Australia", a comentat un utilizator TikTok. Britanica Sophie Alice a povestit peripețiile pe care le-a avut cu prietenul ei, australianul…