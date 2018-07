Stiri pe aceeasi tema

- Comentatorul sportiv, Marius Ancuta, cunoscut in special prin meciurile de snooker pe care le a comentat in cariera sa s a stins din viata.Acesta este fostul sot al vedetei TV RAluca Moianu. Marius Ancuta avea doar 50 de ani. Vestea disparitiei lui Marius Ancuta a fost data de colegii de la Eurosport…

- Recent, Catalin a pornit la drum impreuna cu mama sa, pe care o ducea pana in Timișoara la o ruda. Au ajuns cu bine in Timișoara, a lasat-o acolo, iar el ... The post Viața lui Catalin s-a stins pe Facebook! Era la volan și statea pe telefon, iar ultimul mesaj a fost trimis de mama acestuia appeared…

- In ultimii ani de viața, actorul Leslie Grantham a trait in Bulgaria, unde a jucat intr-un serial numit "The English Neighbour". La inceputul acestei saptamani, el s-a intors in Anglia din cauza problemelor de sanatate și ca sa fie consultat de medicii englezi. Doliu in lumea muzicii,…

- O copila de patru ani a murit lovita de fulger in satul Copceac, raionul Ceadir-Lunga. Potrivit politiei din UTA Gagauzia, fata se afla in vizita la bunici, iar totul s-a intamplat in timp ce micuta culegea caise in gradina, transmite IPN.

- Radio Timisoara anunta ca George Balica, omul de radio care pe 22 decembrie 1989 anunta ascultatorii din Banat ca intreaga tara si a redobandit libertatea, a incetat din viata in dimineata zilei de 24 mai. Nascut pe 21 mai 1947 la Timisoara, George Balica a absolvit cursurile Facultatii de Filologie,…

- Unul dintre cei mai mari comentatori sportivi pe care i-a avut Romania vreodata, Cristian Topescu, s-a stins din viata, ieri, la varsta de 81 de ani, din cauza unor afectiuni cronice. Vestea a lovit precum un traznet intreaga lume a sportului romanesc. Generatii intregi de sportivi si spectatori s-au…

- A murit jurnalistul Stefan Ciocan, senior editor la Glasul Hunedoarei, unul dintre veteranii presei din judetul Hunedoara si unul dintre cei mai vechi reprezentanti ai presei din judetul Hunedoara.Vestea tragica a fost data de apropiatii sai si confirmata de jurnalistii cotidianului local, precum si…

- Tragedie in lumea afaceristilor argeseni. Aurel Dragomir era un om important in acest peisaj, acesta fiind patronul pensiunii Union din Maracineni. Marti s-a simtit rau si a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean Arges, asta dupa ce a suferit un infarct. Din pacate, eforturile medicilor…