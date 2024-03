Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, in ciuda eforturilor facute de medici, politistul in varsta de 38 de ani a pierdut lupta cu viața doua saptamani de spitalizare. Potrivit medicilor, tanarul a suferit trei stopuri cardiace. Doua dintre ele au fost resuscitate, al treilea insa, i-a fost fatal, relateaza Turnul Sfatului. „Din…

- Cine este polițistul din Sibiu care a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce dirija traficul. Mesajul postat pe Facebook de primarul din Cisnadie, Gheorghe Huja, in amintirea lui Radu Trihenea.

- Polițistul local in varsta de 38 de ani din Cisnadie, județul Sibiu, ranit la jumatatea lunii februarie in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatie, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Accidentul s-a petrecut dupa ce un șofer de 55 de ani, cetațean strain, a pierdut…

- Tragedia lovește din nou in Sibiu, unde un polițist, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier cumplit. Agentul, care dirija traficul pe drumul dintre Sibiu și Cisnadie, a fost lovit de o mașina in timpul serviciului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva…

- Politistul local din Cisnadie, judetul Sibiu, ranit in timp ce dirija traficul intr-o zona c pericol de inundatie, a fost operat de catre medicii neurochirurgi in timpul noptii. El este in stare grava, internat pe ATI, potrivit news.ro. ”La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean…

- Un politist local din Cisnadie a ajuns la spital in stare grava, marti seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un cetatean strain care a virat brusc. Echipajul de Politie Locala sprijinea politistii rutieri in dirijarea circulatiei, intr-o zona cu risc de inundatie. Accidentul s-a produs…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, o autospeciala de descarcerare si una de stingere.In accident au fost implicate doua autoturisme si 5 persoane care au fost evaluate medical. In urma evaluarii, doua persoane au refuzat transportul la spital, celelalte trei persoane avand nevoie de…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.