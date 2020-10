Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a suferit o pierdere importanta chiar in startul meciului din Bundesliga contra lui Eintracht Frankfurt: fundașul stanga Alphonso Davies s-a „rupt” dupa doar doua minute și va fi indisponibil o perioada indelungata. Davies a avut parte de un ghinion teribil. ...

- Robert Ion (20 ani), unul dintre cei mai promițatori pe care ii are FCSB, s-a accidentat grav in meciul pe care echipa a doua a roș-albaștrilor a disputat-o cu Rapid și va rata toate meciurile din acest an. Tanarul jucator al FCSB-ului a suferit o ruptura de ligamente și va fi supus unei intervenții…

- Veștile rele par sa nu se termine niciodata. Cu puțin timp in urma, Radu Tincu, medic primar ATI de la Spitalul Floreasca a dezvaluit adevarul despre inceputul prapadului. Acesta avertizeaza autoritațile și cetațenii ca, in scurt timp, paturile din toate secțiile ATI din țara vor fi pline. Jumatatea…

- Ludovic Orban a anunțat ca va contesta la CCR legea prin care pensiile se maresc cu 40%, dupa votul de marți din Parlament. Insa, unul dintre foștii șefi ai judecatorilor constituționali are o veste teribila pentru premier.Augustin Zegrean a declarat, la Romania TV, ca Guvernul nu va avea…

- Asasinul cu sange rece Cristian Cioaca a pierdut lupta cu asociația de proprietari a blocului in care deține un apartament, iar locuința criminalului cu epoleți ar putea fi scoasa la licitație.

- Starul argentinian Lionel Messi, in varsta de 33 de ani, aflat inca sub contract cu FC Barcelona pana pe 30 iunie 2021, a comunicat clubului catalan, marti, printr-un e-mail, ca doreste rezilierea contractului "unilateral", informeaza AFP. Pe fondul umilitoarei infrangeri cu 8-2 suferita in fata lui…

- Bayern Munchen a invins-o pe PSG, scor 1-0, și a caștigat trofeul Ligii Campionilor. Alphonso Davies (19 ani), fundașul stanga al bavarezilor, a oferit cele mai emoționante declarații ale serii. Alphonso Davies a vazut lumina zilei langa capitala ghaneza Accra. Acolo se refugiasera parinții lui care…