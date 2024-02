Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai din vara anului trecut, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia data joi de Tribunalul Constanta este definitiva. Tot joi, la Mangalia, incepe procesul in dosarul in care Vlad Pascu este judecat pentru comiterea infractiunilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost externat vineri, 2 februarie, de la Spitalul Militar din București, unde a fost tratat pentru o afecțiune la plamani, au declarat sambata, 3 februarie, apropiați ai fostului șef de stat pentru Libertatea.Traian Basescu, in varsta de 72 de ani, a fost internat…

- Procesul jucatorului de tenis Alexander Zverev pentru presupuse violente domestice impotriva unei foste partenere va incepe la Berlin, in ziua de 31 mai, a anuntat luni seara tribunalul districtual al orasului, preluat de agentia SID.Alexander Zverev (26 de ani, locul 6 ATP) a fost acuzat ca in luna…

- Anders Behring Breivik a declarat in fața instanței, unde cere sa fie scos din izolare, ca ii pare rau pentru atacul armat in care a ucis 77 de persoane. El a izbucnit in lacrimi și a afirmat ca viața sa in izolare in inchisoare a fost un coșmar care il face sa aiba ganduri de sinucidere in fiecare…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat dupa sedinta de Guvern, despre instaurarea obligativitatii facturii electronice, incepand cu 1 ianuarie 2024, ca ”este o masura foarte importanta in tot contextul de combatere a evaziunii, de crestere a colectarii veniturilor bugetare si de digitalizare a…

- Incercand ca obțina rejudecarea dosarului in care Valentin Baluș și ceilalți infractori din gruparea sa au fost condamnați definitiv, inculpații au apelat, rand pe rand, la diferite cai extraordinare de atac, insa ultima șansa a fost spulberata luna aceasta.

- Un tanar de 29 de ani, din Lungulețu, a fost condamnat la inchisoare pentru ca a condus un autoturism fara sa aiba permis de conducere. Dambovițeanul va sta dupa gratii aproape 2 și jumatate. Barbatul a fost incarcerat la Penitenciarul Margineni. ,,La data de 11 decembrie a.c., polițiștii din cadrul…

- Un tanar de 29 de ani, din Lungulețu, a fost condamnat la inchisoare pentru ca a condus un autoturism fara sa aiba permis de conducere. Dambovițeanul va sta dupa gratii aproape 2 și jumatate. Barbatul a fost incarcerat la Penitenciarul Margineni. ,,La data de 11 decembrie a.c., polițiștii din cadrul…