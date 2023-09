Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nu a mai jucat de un an, fiind suspendata pentru dopaj, si dupa ce a pierdut si ultimele puncte pe care le avea de aparat, Simona Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA dat publicitatii luni, astfel ca, in cazul revenirii pe teren, va trebui sa o ia de la zero. In ierarhia tenisului mondial, …

- Ultimul turneu de Mare Șlem al anului pornește la drum luni cu cinci jucatoare din Romania pe tabloul principal, iar dintre ele doar Sorana Cirstea va evolua in prima zi. Cel mai galagios turneu de Grand Slam al anului debuteaza luni la Flushing Meadows. Romania va fi reprezentanta de cinci jucatoare:…

- Bianca Andreescu a fost eliminata in turul trei de la Wimbledon, sportiva care reprezinta Canada fiind invinsa in trei seturi de tunisianca Ons Jabeur cu scorul de 3-6, 6-3, 6-4 . Din cauza ploii, meciul a fost intrerupt in momentul in care Andreescu conducea cu 3-1 in setul decisiv. Partida a continuat…

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan vor evolua joi la Grand Slam-ul de la Wimbledon, serios afectat din cauza vremii nefavorabile. Gabriela Rus și Monica Niculescu vor debuta abia vineri, ambele in proba de dublu, alaturi de Vlad

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de simplu de la Wimbledon 2023. Romania are patru reprezentante pe iarba de la All England Club: Irina Begu (singura care este cap de serie), Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian (clasament protejat). Irina Begu (favorita 29) vs Rebecca Marino…

- Ana Bogdan, prima jucatoare din Romania care intra in concurs la Wimbledon, a obținut o victorie pe cat de uimitoare, pe atat de spectaculoasa in primul tur, eliminand capul de serie numarul 15, pe Liudmila Samsonova. A fost 7-6 (1), 7-6 (4) pentru sportiva noastra, la capatul unui meci care a durat…

- Cea de-a treia editie a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) va avea loc in perioada 16-22 octombrie, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, au anuntat, miercuri, organizatorii. Mai multe jucatoare din Romania si-au anuntat deja prezenta la Transylvania Open. Sorana Cirstea, locul 36 mondial,…

- Gabriela Ruse (Romania, 161 WTA) a ratat principalul obiectiv din aceasta vara, dupa ce a eșuat in incercarea de a patrunde pe tabloul principal de la Wimbledon. Romanca a pierdut dramatic miercuri seara, 6-4, 3-6, 3-6 cu Yanina Wickmayer (Belgia, 111 WTA), in turul al doilea. Cu toate ca a inceput…