- Simona Halep a devenit principala favorita sa castige turneul de la Roland Garros, dupa ce numarul 1 WTA, Asheligh Barty, a anuntat ca nu va participa anul acesta.Australianca Asheligh Barty a anunțat ca nu va juca in acest an la Roland Garros. „Sunt doua motive. Primul este legat de…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) iși va pastra poziția secunda in clasamentul WTA și dupa finalul acestei ediții de US Open. Singura jucatoare care ar fi putut-o depași pe Simona era Sofia Kenin (21 de ani, 4 WTA), in eventualitatea in care ar fi caștigat turneul. Americanca a parasit insa competiția…

- Jucatoarea spaniola in varsta de 31 de ani, fost numar 6 mondial, a anunțat ieri ca medicii i-au detectat un limfom Hodgkin – o forma de cancer al sistemului limfatic „Trebuie sa infrunt o realitate complicata”, a scris ea pe Twitter, insoțindu-și mesajul cu un scurt video, in care adauga ca va avea…

- Simona Halep a avut parte de o revenire extraordinara pe terenul de tenis. Romanca, numarul doi mondial, a castigat primul turneu WTA (Praga) dupa reluarea competitiilor, dupa ce a demonstrat inca o data ca este una dintre cele mai valoroase jucatoare din lume. „Simo” a invins-o fara drept de apel in…

- Simona Halep revine in circuitul WTA saptamana viitoare, la turneul WTA International de la Praga. Dupa o pauza de șase luni, provocata de pandemia de coronavirus, romanca vrea sa stea pe teren cat mai mult. Tocmai din acest motiv a ales sa se inscrie și in proba de dublu a turneului din Cehia. Va face…

- Luna viitoare va veni cu surprize pentru iubitorii de tenis și pentru susținatorii Simonei Halep. Sportiva noastra a dat marea veste: „Ne intalnim in august!“. Fanii și familia sunt in culmea fericirii. Simona Halep a dat vestea cea mare In perioada urmatoare, Simona Halep va fi tot mai prezenta pe…

- Simona Halep a vorbit de curand despre unul dintre momentele grele ale carierei, recunoscand ca a trecut vreme de trei luni printr-o depresie acuta, care o facea sa se trezeasca noaptea plangand. Familia Simonei Halep, datorii de MILIOANE DE EURO. Cum au pierdut SUME IMENSE tatal si fratele…

- US Open, turneul care in mod tradițional era ultima competiție de Grand Slam a anului, se va desfașura in acest an fara spectatori, a anunțat Andrew Cuomo, guvernatorul din New York. In aceasta dupa-amiaza, Andrew Cuomo, guvernatorul New York-ului, și-a dat acceptul pentru desfașurarea fara spectatori…