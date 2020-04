Stiri pe aceeasi tema

- Analiza de ultima ora! Coronavirusul dispare in 70 de zile, potrivit unui profesor universitar. Vezi de ce… Un profesor de la Universitatea din Tel Aviv, pe nume Prof. Isaac Ben-Israel, susține ca o analiza pe care a facut-o asupra noului tip de coronavirus indica faptul ca acesta dispare la aproximativ…

- In timp ce Guverne din lumea intreaga incearca sa ia masuri pentru a limita raspandirea coronavirusului de tip nou, un profesor din Israel lanseaza o ipoteza inedit, scrie The Telegraph. Indiferent de eforturile autoritatilor, rezultatul este acelasi, sustine cercetatorul israelian. Motivul:…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tararu, a anunțat ca Mall-urile și competițiile sportive vor fi cel mai probabil redeschise in urmatoarele 3 luni, in funcție de evoluția infecțiilor cu COVID-19, adaugand insa ca masurile de izolare funcționeaza, iar presiunea pusa pe spitale s-a redus. „Masurile de izolare…

- Ungaria prelungeste cu o saptamana, incepand de sambata, masurile de izolare impuse la nivel national pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite MTI.

- Cercetatorul Jem Bendell, specializat in sustenabilitate, vede in criza actuala o „repetitie generala” pentru tulburarile care urmeaza din cauza schimbarii climatice. Masurile de izolare si distantare sociala impuse in lume pentru combaterea coronavirusului urmeaza sa devina o obisnuinta pe fondul accentuarii…

- Temperatura la care coronavirusul dispare in 5 MINUTE. Vezi cat rezista pe masca de protectie si pe alte suprafete Cercetatorii de la Universitatea din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care coronavirusul moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Coronavirusul…

- Analiza genomica pe baza a 93 de mostre ale noii tulpini de coronavirus a aratat ca virusul nu provine din piata de peste din Wuhan, ci a fost adus acolo din alta parte raspandindu-se rapid din cauza numarului mare de oameni, spune o echipa de cercetatori chinezi, potrivit South China Morning Post,…